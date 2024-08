Jogos Olímpicos. No dressage não há medalha mas há otimismo para o futuro

As provas decorrem e o calor não perdoa. Estão mais de 30 graus celsius em Paris e a pouco mais de 20 quilómetros de distância, Versailles não destoa da capital. Ainda assim, o mítico palácio é o palco para as provas de dressage.



Rita Ralão Duarte entra em prova, já depois de António do Vale e de Maria Caetano. A portuguesa, estreante em Jogos Olímpicos, faz a melhor pontuação da equipa portuguesa (68.261) mas ainda assim Portugal falha a final de dressage, terminando em décimo segundo lugar.



As imagens mostram no ecrã a família a apoiar a prestação da atleta portuguesa e pouco tempo depois, a RTP encontra o clã Ralão Duarte já fora do recinto. Novo ponto de partida para uma conversa entre portugueses.



A comitiva familiar é composta pela mãe, pelo irmão, criador do cavalo de Rita Ralão Duarte, a mulher e o secretário-geral da associação dos cavalos lusitanos, João Ralão, tio da atleta olímpica.



Em entrevista à RTP, Pedro Ferraz da Costa explica que este é um “meio relativamente fechado” e, sem desculpas, admite que estava à espera de mais.



A sociedade das nações perto de Versailles



Passando perto do recinto, são milhares os que estão em Versailles para ver a prova equestre. Depois de se vislumbrar o palácio, uma camisola chama a atenção. É do Sporting Clube de Portugal. Quem a veste é filho de portugueses e aceita falar com a RTP.





Diz-nos que se chama Thomas da Fonseca e que nada sabe sobre hipismo. No entanto, acompanha a namorada que praticou a modalidade quando era mais nova. Sobre Portugal, Thomas gostava de ver Pedro Pablo Pichardo mas o preço dos bilhetes vai impedi-lo.



Mesmo assim, diz esperar mais uma medalha de ouro para o atleta do triplo salto.







“Foi a estreia, foi a primeira, são carreiras lentas. Só para dar uma ideia o cavalo foi concebido há 12 anos, nasceu há 11 e está-se a estrear. Isto são provas de fundo, é preciso ser persistente, paciente e acho que ele tem muito futuro”.Ele é o cavalo Irão, montado por Rita Ralão Duarte durante a sua prova de dressage. O grupo é perentório: o calor infernal que se faz sentir perturba não só a ação do animal como também do cavaleiro.No entanto, a competição corre no sangue do cavalo olímpico. Pedro Ferraz da Costa fala numa hereditariedade entre os cavalos, já que mãe de Irão também foi um cavalo de competição. E lembrou que o mesmo acontece com os cavaleiros.“Vários cavaleiros de vários países são filhos de cavaleiros olímpicos mais antigos. O que é o caso da Rita, que é filha do Miguel [Ralão Duarte] que foi aos Jogos Olímpicos em Pequim com a mãe deste cavalo [Irão]”.Rita Ralão Duarte foi a competir com um cavalo de raça lusitana, um cavalo com “cabeça e com vontade agradar ao cavaleiro”, apesar de não ser tão atlético como os cavalos do norte da Europa. Com trabalho os resultados aparecerão e Pedro Ferraz da Costa acredita que Portugal consegue estar entre os dez melhores do mundo na modalidade.Uma coisa é certa: a família acredita que Rita Ralão Duarte estará preparada para voltar a representar Portugal em 2028, nos Jogos Olímpicos em Los Angeles. “Sim, e estaremos lá. Estamos muito orgulhosos”, concluíram.Num outro ponto do recinto, perto da zona mista de entrevistas, a comitiva portuguesa está por perto, já depois da prova concluída por Rita Ralão Duarte. Maria Caetano, que competiu no dia anterior, aceita falar com a RTP.Em entrevista, a cavaleira deixou elogios à prestação da colega de equipa, sem esquecer a prova do “reserva” António do Vale e volta a repetir a ideia do dia anterior: a sua prova não correu como gostaria, tendo ficado aquém do que era expectável.“Vínhamos à espera de uma prova muito melhor mas fomos surpreendidos com um calor repentino. Toda a semana esteve muito fresco e o cavalo estava a trabalhar na sua melhor forma e ontem quando entrou em pista aquele calor apagou-o e a mim também de certa forma”.A cavaleira, que havia já participado em Tóquio, lembrou um incidente que levou a que a pontuação não fosse superior: o cavalo fez as necessidades durante a prova e a atleta acabou por ser penalizada, afirmando que depois disso foi difícil recuperar.Apesar da tristeza por terminar em 12.º lugar por equipas, Maria Caetano mantém que representar Portugal é sempre uma “honra” e que sentiu em Paris o carinho do público, especialmente depois da prova menos conseguida.Sobre Los Angeles 2028, Maria Caetano afirma que vai trabalhar para estar láPor mais um passeio sob o calor tórrido de Versailles, uma família mongol tira fotografias e mostra com orgulho a bandeira do seu país. O membro mais novo fala inglês e explica à RTP que, apesar não haver nenhum atleta do país nas provas, os mongóis têm uma ligação especial com cavalos.Pela primeira vez em Paris, a família passeia e espera ver os atletas da Mongólia a serem bem-sucedidos no judo e no boxe.Bem mais resguardado, à sombra, Bernie descansa sentado. Está à espera da prova dos britânicos no equestre e explica que apesar de não o Reino Unido não estar tão bem na tabela de medalhas, já viu boas provas dos compatriotas.Sobre os Jogos, o britânico diz ter sido bem recebido e que os franceses têm mostrado simpatia e prestabilidade nas dificuldades normais que um turista sente fora de casa. À volta, são milhares. Holandeses, suecos, dinamarqueses, japoneses, brasileiros e a lista continua.Uma verdadeira sociedade das nações de amor pelos cavalos. Para os cavaleiros portugueses, segue-se a prova de obstáculos.