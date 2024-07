Organização dos JO2024 cancela treinos no rio Sena devido a poluição

O Comité Organizador dos Jogos Olímpicos, a Federação Internacional de Triatlo e as autoridades locais tomaram a "decisão de cancelar a parte de natação do triatlo de familiarização" prevista para esta manhã, tal como no domingo, porque os "níveis de qualidade da água (...) não oferecem garantias suficientes", indicaram em comunicado.



O triatlo é o primeiro evento olímpico a ser realizado no Sena, antes da natação em águas abertas na segunda semana dos Jogos Olímpicos de Paris.



A prova de triatlo individual masculino tem início previsto para as 08:00 de terça-feira (09:00 em Lisboa), antes da prova individual feminina, à mesma hora, na quarta-feira.



Assim, não haverá reconhecimento prévio do percurso de natação no rio, a partir da ponte Alexandre-III, apesar de o caudal do Sena, dilatado pelas chuvas das últimas semanas, ser três vezes superior ao nível habitual de verão.



Por outro lado, "a familiarização das provas de corrida e de ciclismo decorrerá como previsto" durante o dia, disse a organização, "mantendo-se confiante" de que as provas se realizarão na terça e quarta-feira.



O Governo francês e as autoridades locais investiram 1,4 mil milhões de euros para tornar o Sena e o principal afluente, o Marne, aptos para os banhos, em preparação para os Jogos e depois para o público em geral.