Anri Egutidze e Jorge Fonseca `fecham` Grand Slam Tóquio em quinto lugar

Lusa 03 Dez, 2017, 17:00 | Judo

Egutidze venceu três de cinco combates, escapando-lhe a medalha de bronze diante do mongol Dagvasuren Nyamsuren, já no período de descontos (ponto de ouro), num combate em que o judoca do Sporting chegou a estar em vantagem, por waza ari.



Em bom plano esteve também outro judoca leonino, o olímpico Jorge Fonseca, da categoria de -100 kg, igualmente derrotado no combate que daria acesso ao terceiro lugar, depois de vencer também três de cinco duelos.



Fonseca perdeu diante do belga Toma Nikiforov, por waza ari, num combate em que nunca esteve na frente e chegou a sofrer dois castigos.



Também hoje, a judoca Yahima Ramirez (-78 kg) perdeu, logo na estreia, com a japonesa Mami Umeki, por ippon, e João Martinho ainda realizou dois combates, perdendo no segundo com o brasileiro Eduardo Santos, por ippon.