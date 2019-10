Partilhar o artigo Catarina Costa conquista ouro em -48 kg no Grand Slam de judo de Brasília Imprimir o artigo Catarina Costa conquista ouro em -48 kg no Grand Slam de judo de Brasília Enviar por email o artigo Catarina Costa conquista ouro em -48 kg no Grand Slam de judo de Brasília Aumentar a fonte do artigo Catarina Costa conquista ouro em -48 kg no Grand Slam de judo de Brasília Diminuir a fonte do artigo Catarina Costa conquista ouro em -48 kg no Grand Slam de judo de Brasília Ouvir o artigo Catarina Costa conquista ouro em -48 kg no Grand Slam de judo de Brasília

Tópicos:

Anri Egutidze +, Antália, Crisóstomo, Felipe Cruz, Giela Chibana, Grand Slam Brasília, Rafaela, Ramos, Rodrigo,