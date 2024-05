Catarina Costa quinta no Tajiquistão

Num combate que foi um reencontro entre Catarina Costa e Nikolic, depois de terem lutado na última semana pelo bronze nos Europeus de Zagreb, então com vitória da portuguesa, a judoca da Académica de Coimbra cedeu desta vez diante da primeira favorita.

Nikolic, quinta do ranking mundial, tentou projetar Catarina Costa (oitava do mundo e segunda pré-designada) quando estavam decorridos 1.40 minutos de combate, mas o juiz entendeu, após recurso ao videoárbitro, que a portuguesa cometeu infração grave.

No movimento, para evitar a desvantagem e na rotação, a arbitragem considerou que a portuguesa apoiou a cabeça no tatami, razão pela qual sofreu `hansoku-make` (desclassificação), face a uma ação que coloca em risco a própria integridade física.

Antes, a judoca da Académica, que está em zona virtual de apuramento para os Jogos Olímpicos, tinha derrotado a azeri Leyla Aliyeva e, já na repescagem, a espanhola Eva Perez Soler, depois de ter perdido nos quartos de final com a eslovena Marusa Stangar.

Telma Monteiro ocupa a quarta vaga entre 12 femininas da quota da Europa, uma vez que o número de pontos que soma são ainda insuficientes para estar em lugar de apuramento direto em -57 kg, quando está a 179 pontos da última posição elegível.

A judoca, que regressou na última semana à competição, após uma lesão grave no joelho esquerdo em novembro e que a obrigou a uma paragem de mais de cinco meses, pretende chegar aos sextos Jogos Olímpicos da sua carreira, o que seria um recorde no desporto feminino português.

Depois de ter sido sétima nos Europeus da última semana, desistindo por questões físicas e precaução já no último combate, Telma Monteiro venceu hoje a cazaque Bakyt Kussakbayeva, no prolongamento, e perdeu com a italiana Verónica Toniolo, também no "golden score" e após três castigos.

A seleção portuguesa ainda terá em competição em Dushanbe mais três judocas, Bárbara Timo e Taís Pina (-70 kg) no sábado, e Patrícia Sampaio (-78 kg) no domingo.