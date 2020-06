Covid-19. Seleção de judo prepara próximas competições

", salientou Jorge Fernandes.Sob todas as medidas de segurança definidas pela Direção-Geral da Saúde,, que, segundo o dirigente, "estão alegres, motivados e querem treinar", depois de vários meses confinados.O presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ) salientou que os atletas, que treinavam duas a três vezes ao dia e estavam habituados a competir de 15 em 15 dias, "de repente tiveram de parar, estar fechados, e foi muito complicado gerir isso".", referiu.O dirigente salientou que a FPJ esteve "sempre em contacto" com os atletas, através dos treinadores, que iam fazendo alguns planos de treino e mantendo o contacto com os judocas para saber "se era preciso alguma coisa e se estavam de facto a treinar".", sublinhou Jorge Fernandes.Dois dos atletas convocados acusaram positivo para a doença covid-19, no rastreio efetuado antes do estágio, mas "o sistema funcionou bem e, em duas horas, estava tudo tranquilo e resolvido com o delegado de saúde"."O importante é o estágio, foi por isso que viemos, e esta situação parece que foi um teste ao sistema, que funcionou e o estágio está a correr bem, com os atletas satisfeitos", reforçou Jorge Fernandes.

O estágio, que decorre nas instalações do Judo Clube de Coimbra, no Estádio Cidade de Coimbra, termina no sábado, mas, no dia 1 de julho, tem início outro, também em Coimbra, que se prolonga até ao dia 4.