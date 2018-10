Joana Ramos termina Abu Dhabi em quinto, Telma Monteiro perde na estreia

Lusa Comentários 27 Out, 2018, 16:56 | Judo

Com seis judocas portugueses hoje em prova, Joana Ramos alcançou o melhor resultado, cedendo já na luta pelas medalhas, ao perder no ‘prolongamento’ diante da israelita Gili Cohen (13.ª do mundo).



Joana Ramos, uma das mais experientes judocas lusas no circuito internacional, 21.ª do ‘ranking’ mundial nos -52 kg, venceu dois combates, com a chinesa Liu Liping e a israelita Gefen Primo, e chegou às meias-finais.



Na fase decisiva, a judoca perdeu por ‘waza-ari’ com a italiana Odette Giuffrida e na repescagem arrastou a luta para o ‘ponto de ouro’, com dois castigos, até sofrer novo castigo e ‘ippon’ com 2.30 minutos no prolongamento.



Uma derrota que deixou Joana Ramos na quinta posição, a melhor dos seis judocas portugueses, secundada por Catarina Costa, que em Abu Dhabi voltou a mostrar – depois do quinto lugar no Mundial e da prata em Cancun – que atravessa um bom momento.



Em -48 kg, a judoca, de 22 anos, venceu dois combates e perdeu outros dois. O sétimo lugar, em comparação com Joana Ramos, acontece pelo facto de não ter estado isenta no primeiro combate e ter caído ainda na fase de grupos.



Na repescagem, Catarina Costa (14.ª) acabou por perder com a sérvia Milica Nikolic (7.ª), por ‘ippon’.



Na mesma categoria, Joana Diogo foi logo eliminada na estreia, pela campeã olímpica, a argentina Paola Pareto, enquanto. nos -52 kg. Mariana Esteves estreou-se com uma derrota diante de Gili Cohen.



Telma Monteiro, que procura resultados para subir da 15.ª posição nos -57 kg, voltou a não estar bem, com a atleta mais medalhada do judo português, a perder com a chinesa Wen Zhang (56.ª), por ‘waza-ari’.



Em masculinos, João Crisóstomo (-66 kg) perdeu com o cazaque Yerlan Serikzahnov, por ‘ippon’.



Jorge Fernandes e Nuno Saraiva disputam no domingo a competição de -73 kg, enquanto Jorge Fonseca e Yahima Ramirez entram em prova na segunda-feira, em -100 kg e -78 kg, respetivamente.