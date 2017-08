João Martinho e Anri Egutidze eliminados em Budapeste

Mário Aleixo - RTP 31 Ago, 2017, 11:50 / atualizado em 31 Ago, 2017, 11:50 | Judo

Egutidze tinha vencido na estreia o italiano Antonio Esposito, com dois "waza-ari", e estava melhor no combate com o japonês Takanori Nagase - que já tinha dois castigos -, quando caiu por "ippon".



O momento insólito aconteceu com o judoca português a alhear-se, de costas para Nagase, do combate, acreditando que o árbitro o tinha parado, e o japonês aproveitou a distração para realizar uma projeção por detrás e deitar Egutidze ao chão.



O judoca do Sporting ficou incrédulo, de mãos a tapar a cara, consciente do erro cometido.



Mais cedo, João Martinho tinha perdido na estreia com o polaco Damian Szwarnowiecki, num confronto em que ambos pontuaram com "waza-ari", mas em que o adversário fez um "ippon" já no tempo extra.



Ao quarto dia dos Mundiais, a melhor classificação entre os 15 judocas lusos foi a de Telma Monteiro, que na quarta-feira falhou a medalha de bronze e foi quinta classificada, enquanto João Crisóstomo, Gonçalo Mansinho, Joana Ramos e Jorge Fernandes foram nonos.



Na sexta-feira competem Yahima Ramirez, nos -78 kg, e Célio Dias, nos -90 kg, e no sábado Jorge Fonseca, nos -100 kg.