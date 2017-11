João Martinho vence medalha de bronze no Europeu sub-23 de judo

Lusa 11 Nov, 2017, 17:23 / atualizado em 11 Nov, 2017, 17:26 | Judo

Depois do ouro de Maria Siderot e do bronze de Joana Diogo, na sexta-feira, Martinho conquistou em Podgorica a terceira medalha lusa na prova, que termina no domingo.



O judoca bateu no 'tatami' o luxemburguês Bilgee Bayanaa, o campeão mundial de juniores Matthias Casse, da Bélgica, antes de avançar para os quartos de final, fase em que eliminou o ucraniano Bohdan Zusko ao conseguir um 'waza-ari' que segurou até final.



Nas meias-finais, frente ao moldavo Dorin Gotonoaga, Martinho aguentou mais de sete minutos de combate antes de ceder um ponto na fase decisiva, de 'ponto de ouro', ficando afastado da final.



No combate pelo último lugar do pódio, o português mostrou-se mais forte e conseguiu fazer 'ippon' em um minuto e 23 segundos.



O outro português em prova, Anri Egutidze, competiu na mesma categoria, mas não passou do primeiro combate, perdido para Zaborosciuc, que viria a encontrar Martinho mais tarde, por 'ippon' dentro dos primeiros dois minutos.



No domingo, Patrícia Sampaio encerra a participação da comitiva lusa, que teve em prova sete atletas, ao entrar no 'tatami' para competir pelas medalhas em -78 kg, com o início dos combates marcados para as 12:00 de Lisboa e as finais pelas 16:00.