Jorge Fonseca na final de -100 kg do Grande Prémio de Portugal de judo

O bicampeão mundial e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 foi o único a conseguir chegar à discussão das medalhas, entre os oito portugueses previstos para entrar em ação no último dia do torneio, após vencer todos os três combates, dois na `poule` A e um nas meias-finais.

No primeiro combate, Jorge Fonseca derrotou o mongol Khangal Odbaatar por `ippon` em 1.19 minutos, apurando-se para os quartos de final, onde derrotou o georgiano Giorgi Beriashvili por duplo `waza-ari` (`ippon`).

Nas meias-finais, o judoca do Sporting precisou apenas de 13 segundos para derrotar o norte-americano L.A. Smith III por `ippon` e garantir, no mínimo, a medalha de prata no GP de Portugal da Federação Internacional de Judo.

Na mesma categoria do olímpico português, João Pires ficou pela ronda preliminar, eliminado pelo georgiano Omar Sauri (`ippon` em 1.09 minutos), enquanto Diogo Brites `caiu` no primeiro combate, frente ao croata Marko Kumric (`waza-ari`) e Ailton Cardoso cedeu com o norte-americano L.A. Smith III (`ippon` em 1.27 minutos).

Em -90 kg, Miguel Rato teve um teste positivo à covid-19 e não compareceu no `tatami` para defrontar o moldavo Iurie Mocanu, enquanto Anri Egutidze, judoca do Benfica, que ficou isento da primeira ronda, perdeu com o moldavo Dorin Gotonoaga, por `ippon`, a nove segundos do final do combate.

No setor feminino, em -78 kg, a olímpica Patrícia Sampaio, isenta na primeira ronda, foi eliminada pela italiana Alice Bellandi, por `waza-ari`, aos 3.33 minutos do `golden score`, enquanto, na mesma categoria, Carolina Paiva teve um teste positivo à covid-19 e não compareceu para o combate com a uzebeque Iriskhon Kurbanbaeva.

O GP Portugal da IJF decorre em Almada, desde sexta-feira, e termina hoje após o bloco de finais das categorias de -90 kh, -100 kg e +100 kg masculinos e -78 kg e +78 kg femininos, que tem início a partir das 17:00.

No primeiro dia do torneio, que se realiza pela primeira vez em Portugal, a seleção portuguesa conquistou uma medalha de ouro, por Carolina Costa (-48 kg) e duas de bronze, por Joana Diogo (-52 kg) e Telma Monteiro (-57 kg).