Judo. Barbara Timo está na final de -70 kg dos mundiais

29 Ago, 2019

A judoca portuguesa defrontou a francesa Margaux Pinot, campeã da Europa, e derrotou-a por ippon.







A judoca nascida no Brasil e naturalizada portuguesa em janeiro começou a competição com dois triunfos por ippon, diante da mongol Enkhchimeg Tserendulam e da belga Roxane Taeymans.



Seguiram-se o triunfo por waza-ari frente à japonesa Chizuru Arai, que defendia o título mundial conquistado em 2017 e 2018, e o embate dos quartos de final diante da holandesa Sanne van Dijke, campeã da Europa em 2017 e atual vice continental, que Timo venceu no ponto de ouro, após 6.20 minutos.







Bárbara Timo, de 28 anos, necessitou de 54 segundos para eliminar Pinot, vice-campeã na categoria de -63 kg em 2017, e avançar para o combate decisivo, no qual vai defrontar a também francesa Marie Eve Gahie, vice-campeã do mundo, que derrotou a britânica Sally Conway.