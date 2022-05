Judo. Bicampeão mundial Jorge Fonseca cai ao primeiro combate em Sófia

O judoca português Jorge Fonseca despediu-se hoje dos Europeus de Sófia logo ao primeiro combate em -100 kg, ao perder com o polaco Piotr Kuczera, por ippon, a 1.28 minutos do final do combate na Arena Armeets.