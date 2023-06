Judo. Catarina Costa conquista bronze na Mongólia

Catarina Costa, que chegou à luta pela medalha de bronze pela via da repescagem, venceu no combate decisivo Galiya Tynbayeva, do Cazaquistão, depois de ter afastado Chen-Hao Lin, de Taipé, em ambos os combates por "wazari".A judoca portuguesa, oitava do ranking mundial e isenta na primeira ronda, venceu na segunda a mongol Anudari Jamsran, por acumulação de "shidos" da adversária em período de ponto de ouro, e nos quartos de final perdeu com a japonesa Hikari Yoshioka, por "ippon", que viria a conquistar o ouro.Hikari Yoshioka venceu na final a russa a competir sob bandeira neutra Sabina Giliazova, por "ippon". A israelita Tamar Malca terminou também no terceiro lugar, juntamente com Catarina Costa, ao vencer a compatriota Shira Rishony, por "ippon".



O Grand Slam de Ulan Bator é a primeira prova que conta a 100 por cento no apuramento para os Jogos Olímpico Paris2024 (26 de julho a 11 de agosto), quando falta praticamente um ano. As provas do ano anterior contam a 50 por cento.