Judoca Jorge Fonseca fica a uma vitória do bronze Grand Slam de Baku

Lusa Comentários 12 Mai, 2019, 15:35 | Judo

Jorge Fonseca foi derrotado pelo irlandês Benjamin Fletcher no combate de repescagem para a conquista da medalha de bronze, por ‘waza-ari’, após 5.18 minutos de confronto e depois de ambos os atletas terem sofrido duas penalizações, terminando no quinto lugar, em conjunto com o mongol Otgonbaatar Lkhagvasuren.



O judoca luso tinha começado por se impor ao sueco Joakim Dvarby e ao polaco Oleksii Lysenko, ambos por ‘ippon’, após 3.43 e 1.50 minutos de combate, respetivamente, antes de bater o belga Toma Nikiforov, por ‘waza-ari’, em 4.00, o que lhe permitiu vencer o grupo B da sua categoria.



Nas meias-finais, Jorge Fonseca perdeu por ‘ippon’ com o russo Kazbek Zankishiev, após longos 7.48 minutos de confronto, já depois de ambos os atletas terem sofrido duas penalizações, voltando a ceder perante Fletcher, na luta pela conquista da medalha de bronze.



Yahima Ramirez venceu por ‘ippon’ a tailandesa Ikumi Oeda no primeiro combate na categoria de -78 kg, em apenas 55 segundos, mas foi derrotada através do mesmo método pela alemã Luise Malzahn, em 2.50 minutos.



Na categoria de +78 kg, Rochele Nunes foi eliminada logo no combate inaugural, frente à bósnia Larisa Ceric, que se impôs por ‘ippon’, após quatro minutos de confronto.



Na sexta-feira, Catarina Costa conquistou a única medalha para a seleção nacional na capital do Azerbaijão, de bronze, na categoria de -48 kg, a segunda do mesmo metal que a judoca conseguiu este ano em provas do Grand Slam, reeditando a proeza alcançada em Dusseldorf, na Alemanha.



O Grande Prémio de Baku contou com 431 judocas, em representação de 56 países, entre os quais 11 atletas portugueses, cuja participação ficou também marcada pela invulgar desclassificação de Anri Egutidze, frente ao sueco Robin Pacek, por ter deixado cair um telemóvel durante o combate da categoria de -81 kg.