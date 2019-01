Judoca Rochele Nunes estreia-se por Portugal com bronze em Telavive

Lusa Comentários 26 Jan, 2019, 17:57 | Judo

Na categoria de ‘78kg, Rochele Nunes garantiu um dos terceiros lugares, ao superar a croata Ivana Sutalo, por ippon.



Antes, bateu a ucraniana Galyna Tarasova, por ippon, e perdeu com a eslovena Anamari Velensek, por waza-ari, sendo relegado para a repescagem, fase em que venceu a lituana Sandra Jablonskyte, por ippon, antes de derrotar Sutalo.



Nos -78kg, Patrícia Sampaio também disputou um dos combates do bronze, mas perdeu, com a russa Aleksandra Babintseva, por ippon.



Para chegar ao quinto lugar, a judoca lusa começou por bater a uzbeque Nodira Yuldasheva, por ippon, e a britânica Katie-Jemima Yeats-Brown, por waza-ari, e, nas meias-finais, perdeu com a eslovena Klara Apotekar.



Ainda nos -78kg, Yahima Ramirez começou por ganhar à italiana Melora Roseta, mas, depois, perdeu com a britânica Natalie Powell e, já nas repescagens, também com Babintseva, em três combates decididos por ippon, para fechar no sétimo lugar.



Em -90kg, Tiago Rodrigues foi afastado logo ao primeiro combate, perante o francês Nicholas Mungai, que ganhou por ippon.



Na quinta-feira, primeiro dia do torneio, Maria Sidetot foi quinta nos -48kg, enquanto Joana Diogo (também nos -48 kg) e João Crisóstomo e André Soares (ambos nos -66 kg) foram todos afastados no combate inaugural.



Por seu lado, Anti Egutidze foi, na sexta-feira, quinto colocado nos -81kg, enquanto a naturalizada Bárbara Timo, que competia pelo Brasil, caiu ao segundo combate nos -70kg e Jorge Fernandes ao primeiro nos -73 kg.



Portugal esteve presente no Grande Prémio de Telavive com 11 judocas.