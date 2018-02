Judoca Yahima Ramirez `fecha` European Open de Odivelas com medalha de bronze

Lusa 04 Fev, 2018, 17:06 | Judo

Yahima Ramirez efetuou quatro combates, com uma vitória e uma derrota na fase de 'poule' e duas vitórias já na repescagem e na discussão pela medalha de bronze, o último, que lhe valeu a subida ao pódio, ao vencer por ippon a húngara Evelin Salanki.



"No combate com a atleta húngara, foi bom. Já a conhecia do circuito internacional, já tínhamos partilhado o pódio no bronze na prova da Roménia. É sempre importante ganhar uma medalha, mas quando jogamos em casa ainda mais. Estou muito feliz por ter contribuído com uma medalha para a seleção", disse no final a judoca, em declarações à assessoria da Federação de Judo.



Na mesma categoria, esteve também em competição Patrícia Sampaio, que caiu igualmente nas repescagens, depois de realizar dois combates, com uma vitória e uma derrota. Na 'zona de consolação', a judoca foi imediatamente eliminada.



O Open Europeu de Odivelas, prova do circuito europeu, contou no fim de semana com 141 judocas, de 19 países, em competição no Pavilhão Multiusos de Odivelas.



As grandes ausentes foram Telma Monteiro, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio2016, que prepara a entrada no Grand Slam de Paris, e Joana Ramos, a recuperar de uma pneumonia e que só deverá regressar aos 'tatamis' em Ekaterimburgo, em março.