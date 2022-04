Judocas Telma Monteiro, Bárbara Timo e Rodrigo Lopes já tiveram alta hospitalar

Os judocas do Benfica, entre os quais Telma Monteiro, que hoje à tarde estiveram envolvidos num acidente de viação na A23, em Castelo Branco, já "tiveram alta" do hospital Amato Lusitano, informou à Lusa fonte do clube.