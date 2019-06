Minsk2019. Catarina Costa perde e vai disputar bronze em -48 kg

Lusa Comentários 22 Jun, 2019, 15:40 | Judo

Ante a sétima do ‘ranking’ mundial e atual campeã da Europa, Catarina Costa ainda forçou a ida ao ‘ponto de ouro’, altura em que caiu por ‘waza-ari’.



A espanhola Júlia Figueroa, 10.ª do ranking mundial, será a adversária da judoca lusa, 13.ª, na luta pelo bronze.



Telma Monteiro também perdeu na meias-finais, ante a kosovar Nora Gjakova, igualmente campeã da Europa e terceira do ranking, e terá na holandesa Sanne Verhagen, 35.ª da classificação, o obstáculo rumo ao 13.º pódio em outros tantos Europeus.



Maria Siderot ainda chegou ao segundo combate em -48 kg, enquanto o resto da seleção caiu ao primeiro, nomeadamente Sergiu Oleinic e João Crisóstomo, em -66 kg, Joana Ramos e Mariana Esteves, em -52 kg, e Gonçalo Mansinho, em -60 kg.



Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia conquistaram hoje para Portugal a primeira medalha nos II Jogos Europeus, o bronze na prova de ginástica acrobática.



Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.