Minsk2019: Judoca Catarina Costa falha bronze em -48 kg

“É frustrante, tendo em conta todo o trabalho que realizei para esta prova. Face aos combates que fiz, foi um dia duro. Combates fortes e agora, no fim, perdi num pormenor”, lamentou.



A portuguesa, 13.ª do ranking mundial, e que nas meias-finais tinha cedido frente à campeã da Europa, a russa Irina Dolgova, perdeu para Figueroa, 10.ª, por ‘waza-ari’.



“Foi pena, mas acho que até estou satisfeita com a minha prestação, já que dei o melhor em todos os combates”, disse, sem questionar a decisão de ‘waza-ari’ aplicada pelo juiz, que entendeu que caiu com as duas mãos.



Catarina Costa admitiu que “era um objetivo chegar a uma medalha” e que deu o “máximo” para a alcançar, depois ser batida na meia-final.



“Esqueci esse combate, limpei a cabeça para estar no meu melhor para o bronze, e dei o meu máximo. Preparei o combate, mas não foi possível. Tenho de pegar no que correu bem, levar para o futuro, trabalhar ainda mais no que não correu bem e na próxima espero chegar à medalha”, concluiu.



Telma Monteiro tem ainda hoje combate pelo bronze, ante a holandesa Sanne Verhagen, 35.ª da classificação internacional, oriunda das repescagens e que tem como principal marca o bronze no mundial de 2014.



Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia conquistaram hoje para Portugal as primeiras medalhas nos II Jogos Europeus, uma de prata e outra de bronze em ginástica acrobática.



Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.