Minsk2019: Judocas Barbara Timo e Anri Egutizde avançam, mas trio cai na primeira ronda

Lusa Comentários 23 Jun, 2019, 11:10 | Judo

Bárbara Timo, 30.ª do ranking mundial, impôs-se à belga Gabriela Willems, 27.ª, por ‘waza-ari’ e agora tem o grande desafio de defrontar a austríaca Michaela Polleres, a quinta da classificação.



Anri Egutizde, 15.º do ranking, afastou o polaco Damian Szwarnowicky, 30.º, por ‘ippon’, e agora tem o georgiano Luka Maisuradze, 28.º da tabela, como obstáculo.



Carlos Luz, 137.º, ainda foi ao ponto de ouro, mas cedeu, por ‘ippon’, frente a um rival mais forte, o italiano Antonio Esposito, 22.º da classificação.



Jorge Fernandes, 75.º, também foi cedeu por ‘ippon’, diante do arménio Ferdinand Karapetian, 26.º, enquanto Nuno Saraiva, 49.º, perdeu por ‘waza-ari’ ante o ucraniano Artem Khomula, 29.º.



No primeiro dia de competição, Portugal garantiu três medalhas, a de bronze pela ‘inevitável’ Telma Monteiro e uma prata e um bronze pelo trio da ginástica acrobática - Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia -, no exercício dinâmico e no equilíbrio, em Minsk.



Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.



Nestes II Jogos Europeus, que reúnem 4.000 atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.