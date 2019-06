Minsk2019: Judocas Joana Ramos e Mariana Esteves caem na primeira ronda de -52kg

Lusa Comentários 22 Jun, 2019, 13:12 / atualizado em 22 Jun, 2019, 13:12 | Judo

Joana Ramos, 20.ª do ranking mundial, perdeu com a inglesa Chelsie Giles, 21.ª, por wazari, enquanto Mariana Esteves, 63.ª, cedeu frente à italiana Odette Giuffrida por ippon, a 30 segundos do fim.



Na categoria de -57 quilos, Telma Monteiro é a grande esperança de medalha hoje em busca do sexto cetro europeu e defendendo o ouro de Baku2015.



Catarina Costa e Maria Siderot, em -48 kg, Gonçalo Mansinho, em -60, João Crisóstomo e Sergiu Oleinic, em -66, são os outros judocas lusos em ação hoje.



Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.



Nestes II Jogos Europeus Portugal compete com um total de 98 desportistas em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.