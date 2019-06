Minsk2019. Telma Monteiro perde com campeã da Europa e vai lutar pelo bronze

Lusa Comentários 22 Jun, 2019, 15:32 | Judo

Telma Monteiro, 33 anos, e que defendia o ouro de Baku2015, perdeu por ‘ippon’ frente à terceira do ranking mundial, no qual a lusa é 16.ª.



O obstáculo para o bronze será a holandesa Sanne Verhagen, 35.ª da classificação internacional, oriunda das repescagens e que tem como principal marca o bronze no mundial de 2014.



Caso consiga o triunfo, Telma Monteiro mantém o pleno de medalhas em Europeus: em 12 participações, conta cinco medalhas de ouro, uma de prata e seis de bronze.



Em -48kg, Catarina Costa defronta a russa Irina Dolgova, sétima do ‘ranking’ mundial e igualmente atual campeã do Velho Continente, em busca de um lugar na final.



Maria Siderot ainda chegou ao segundo combate em -48 kg, enquanto o resto da seleção foi afastada ao primeiro, nomeadamente Sergiu Oleinic e João Crisóstomo, em -66 kg, Joana Ramos e Mariana Esteves, em -52 kg, e Gonçalo Mansinho, em -60 kg.



Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia conquistaram hoje para Portugal a primeira medalha nos II Jogos Europeus, o bronze na prova de ginástica acrobática.



Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.



Nestes II Jogos Europeus, que reúnem 4.000 atletas de 50 países em 15 desportos, Portugal compete com 98 elementos em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.