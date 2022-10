Mundiais Judo. Jorge Fonseca fica em sétimo

Na capital uzbeque, o judoca do Sporting, líder do ranking mundial, venceu os dois primeiros combates e perdeu outros dois, o último dos quais com o georgiano Ilia Sulamanidze (sexto do mundo), por "ippon", após ter sido imobilizado.

Antes, Jorge Fonseca tinha vencido o romeno Asley González, antigo vice-campeão olímpico, campeão mundial e campeão pan-americano, ainda na categoria de -90 kg, e o sérvio Bojan Dosen, por "ippon", e nos quartos de final cedeu frente a Kotsoiev.

As eliminatórias em Tashkent iniciaram-se esta quinta-feira uma hora mais tarde, às 11h00 locais (5h00 em Lisboa), e os combates de atribuição de medalhas estão marcados para as 17h00 (13h00).