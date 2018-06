Patrícia Sampaio conquista bronze nos Jogos do Mediterrâneo

Lusa Comentários 29 Jun, 2018, 16:46 / atualizado em 29 Jun, 2018, 16:47 | Judo

A atleta portuguesa venceu a judoca espanhola Laia Talarn, num combate que se realizou em Cambrils, a cerca de 10 quilómetros de Tarragona.



Ao mesmo tempo, no pavilhão de Salou Cap, a cerca de 15 quilómetros de distância do recinto que acolhe a competição de judo, Rui Bragança (- 58 kg), já garantiu uma medalha no taekwondo, tendo vencido o sérvio Milos Gladovic por 10-8.



Falta apurar se o lutador olímpico português será ouro ou prata. Rui Bragança vai lutar ainda esta tarde com o número três do mundo, o espanhol Jesus Tortosa.



A medalha de Patrícia Sampaio soma-se às outras 15 conquistadas até ao momento, numa competição que teve início na semana passada e se prolonga até domingo.





Portugal arrecadou três ouros, quatro pratas e nove bronzes, num evento no qual está representado com 232 atletas em 29 modalidades.



Júlio Ferreira bronze no taekwondo





O atleta português Júlio Ferreira conquistou o bronze em taekwondo na categoria -80 kg, nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem até domingo em Tarragona, Espanha, elevando para 15 o número de medalhas portuguesas na competição.



O português lutou contra o espanhol Raul Martinez Garcia e perdeu por 19-6, mas apesar da derrota Júlio Ferreira conquistou o bronze, falhando, porém, a oportunidade de seguir para o combate de luta pelo ouro.



