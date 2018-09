PR felicita judocas portugueses por excelente prestação nos europeus de juniores

Lusa Comentários 16 Set, 2018, 20:38 | Judo

“O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita os judocas portugueses que participaram no Campeonato Europeu de Juniores que se disputou em Sófia, Bulgária”, refere uma nota divulgada na página oficial da Presidência da República.



O chefe de Estado lembrou que a comitiva portuguesa era composta por 15 atletas “que tiveram uma excelente prestação que muito prestigia o nome de Portugal e muito orgulha todos os portugueses”.



A judoca portuguesa Patrícia Sampaio sagrou-se campeã europeia de juniores, na categoria de -78 kg, ao vencer na final, em Sófia, a alemã Christina Faber, por ‘waza ari’.



Patrícia Sampaio, de 19 anos, uma das principais do judo português, já tinha sido medalha de bronze nos Mundiais do escalão, em 2017, em Zagreb.



A medalha de ouro de Patrícia Sampaio foi o melhor resultado da delegação de 15 judocas portugueses que competiram nestes Europeus em Sófia, numa competição em que João Fernando, judoca na categoria -73 kg, se sagrou vice-campeão europeu, perdendo na final com o ucraniano Hevorth Manukian, por 'waza ari'.



Diogo Brites (-100 kg) e Ailton Cardoso (+100 kg) perderam nos combates de estreia, enquanto Guilherme Salvador (-90 kg) e Alexandre Teodósio (-100 kg) foram eliminados no segundo duelo que realizaram.



O campeonato europeu de juniores de judo decorreu entre quinta-feira e hoje, em Sófia, na Bulgária.