Presidente da FPJ vai analisar ofício de perda de mandato

"Sei que já veio um documento, que foi enviado para o advogado e que amanhã (quarta-feira) ficámos de falar sobre isso", começou por dizer Jorge Fernandes à agência Lusa, explicando que o ofício chegou ao final do dia e que ainda hoje o iria ler.

Jorge Fernandes adiantou que o assunto está entregue ao advogado da FPJ, o mesmo que deu o parecer positivo quanto à possibilidade de ser treinador no Judo Clube de Coimbra, uma das incompatibilidades anteriormente evocadas.

"Amanhã [quarta-feira] de manhã irei falar com ele e depois irei convocar os órgãos, caso seja preciso e dentro do parecer dele. Mediante o que ele disser iremos convocar os órgãos ou não para se dar seguimento a isso, naturalmente. Se houver alguma irregularidade tem de ser cumprida, ponto final, e se essa [consequência] for perder o mandato é da vida, é a lei", afirmou.

No inquérito que foi aberto, mediante denúncia, no Instituto Português da Juventude e Desporto, Jorge Fernandes explicou que eram várias as acusações que lhe foram feitas, desde ser presidente no Judo Clube de Coimbra, treinador ou pelo facto de o seu filho, o antigo judoca Jorge Fernandes, ter contrato com a FPJ, justificando que este já recebia dinheiro do organismo antes da sua presidência, mediante prova documental.

Com o cenário de saída em cima da mesa, o dirigente explicou que caso seja esse o caminho tem a certeza de que não irá sair com nenhum tipo de incompatibilidade, mas com a certeza de ter feito o melhor pela modalidade.

"Acho que contribui para o melhor momento do judo de todos os tempos, não quero ser eu agora a denegrir essa imagem", disse ainda, lembrando que a prática da modalidade cresceu em 50%, com 2019 e este ano a terem mais de 15.000 praticantes.

O dirigente lembrou também as muitas medalhas conquistadas nestes seis anos, com dois inéditos títulos mundiais, e um 2023 em que Portugal se prepara para receber dois Grand Prix, três Taças da Europa, um campeonato da Europa de cadetes, um campeonato do mundo de juniores e um seminário de arbitragem.

"Isto é que me deixa satisfeito e alegre. Não digo se é dever cumprido, se terminei ou não (...). Se falhei que se cumpra a lei e tenho que aceitar. Não o fiz em prejuízo da modalidade, isso é garantido e os números falam por si. Não me vou incompatibilizar com ninguém", defendeu.

A finalizar, Jorge Fernandes reiterou que está tranquilo: "Não estou chateado, não saio como criminoso, não fiz mal nenhum, fiz aquilo que achei que era o melhor para o judo (...). Se voltaria a fazer? Não sei...".

A reação de Jorge Fernandes surge pouco depois de o IPDJ ter confirmado à agência Lusa a perda de mandato da atual direção, ao abrigo do artigo 51.º do Regime Jurídico das Federações Desportivas, no qual é elencado a perda de mandato de titulares de órgãos federativos, por inelegibilidade, incompatibilidade ou por terem intervenção em contrato no qual tenham interesse.

Jorge Fernandes chegou à presidência da Federação Portuguesa de Judo em 2017, sendo reeleito para um segundo mandato em 2020.