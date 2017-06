Sporting e Académica sagram-se campeões nacionais de judo

Lusa 11 Jun, 2017, 17:10 | Judo

Com oito equipas em competição, os ‘leões’ começaram por vencer o seu grupo só com triunfos, depois, nas meias-finais, afastaram o rival Benfica (por 3-2) e na final bateram as Oficinas de São José (4-1).



Jorge Fonseca, Sergiu Oleinic, David Reis e Anri Egutidze deram os quatro triunfos da final, nos respetivos combates, enquanto João Abreu deu o ponto de honra às Oficinas, ao vencer o ‘leão’ João Santos, por waza-ari.



Em femininos, a Académica garantiu o título de campeã, ao vencer também na final as Oficinas de São José (4-1), com os triunfos de Catarina Costa, Sofia Cardoso, Leandra Freitas e Ana Sousa, contra apenas um de Beatriz Martin.