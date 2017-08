Telma Monteiro elimina campeã olímpica nos mundiais

Mário Aleixo - RTP 30 Ago, 2017, 11:27 / atualizado em 30 Ago, 2017, 11:50 | Judo

A judoca portuguesa tentou sempre atacar e viu os juízes castigaram ainda no início a brasileira com um "shido", com Telma a conseguir já quase no final uma projeção muito perto do "ippon" - que lhe deu o "waza-ari" -, controlando depois a vantagem, apesar do contra-ataque de Rafaela Silva.



Na primeira ronda tinha eliminado por ippon a holandesa Margrite Bergstra, em apenas 24 segundos.



Para garantir a conquista de uma medalha a judoca nacional ainda terá de ultrapassar mais duas eliminatórias.



Telma Monteiro, medalha de bronze no Rio2016, chegou aos Mundiais sem o estatuto de cabeça de série, depois de uma cirurgia ao ombro que a obrigou a parar por longos meses, razão pela qual encontrou de forma prematura a campeã olímpica.

Jorge Fernandes à beira de discutir as medalhas

Do lado masculino, na cateogoria -73kg, Nuno Saraiva e Jorge Fernandes, também passaram à segunda ronda, eliminando o argelino Oussama Djeddi e Bradley Langlois, respetivamente.



Na segunda ronda, Nuno Saraiva eliminou o moldavo Norin Tatarescu por ippon e Jorge Fernandes bateu o angolano Antune Vunge por Wasari.



Nesta altura Jorge Fernandes já está na "poule" de acesso às meias-finais.