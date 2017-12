Telma Monteiro eliminada em Tóquio

Lusa 02 Dez, 2017, 11:35 / atualizado em 02 Dez, 2017, 11:36 | Judo

Telma Monteiro (27.ª do mundo), medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio2016, perdeu ao segundo combate, diante da húngara Hedvig Karakas (28.ª), judoca com quem nunca tinha sido derrotada em seis combates.



A judoca do Benfica começou por eliminar a chinesa Feng Xuemei, com dois 'waza ari', mas no combate seguinte saiu derrotada por Karakas, com um 'waza ari', ficando desde logo arredada da luta pelas medalhas.



Joana Ramos (16.ª do 'ranking' mundial), a competir uma categoria abaixo, nos -52 kg, perdeu também por 'waza ari', diante de uma judoca da casa, a japonesa Rina Tatsukawa, que acabaria por chegar à final e conquistar a prata.



Entre os outros judocas portugueses, João Crisóstomo (-66 kg), tal como Telma, realizou dois combates, enquanto Joana Diogo e Maria Siderot (-48 kg) e Jorge Fernandes e Nuno Saraiva (-73 kg) perderam logo na estreia.



No domingo será a vez de entrarem em ação, em Tóquio, Yahima Ramirez (-58 kg), Anri Egutidze e João Martinho (-81 k) e Jorge Fonseca (-100 kg).