Telma Monteiro falha bronze e termina em quinto lugar

Lusa 30 Ago, 2017, 16:11 | Judo

No palmarés em Mundiais, Telma, que é cinco vezes campeã europeia e bronze nos Jogos Olímpicos Rio2016, tem cinco medalhas, quatro de prata (Rio de Janeiro2007, Roterdão2009, Tóquio2010 e Chelyabinsk2014) e uma de bronze (Cairo2005).

Em Budapeste, a judoca do Benfica começou por vencer a holandesa Margriet Bergstra (por `ippon`), a campeã olímpica, a brasileira Rafaela Silva (`waza-ari`), e a canadiana Catherine Beauchemin-Pinard (`waza-ari`).

Na luta pelas meias-finais perdeu com a panamiana, de origem alemã, Miryam Roper (derrota por `waza-ari`) e, já no quadro de repescagem, venceu a sul-coreana You jeong Kwon, com dois `waza-ari`, mas perdeu com a francesa Receveaux, por `waza-ari`, o que a deixou no quinto lugar.