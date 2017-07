Telma Monteiro regressa no Open de Minsk

Lusa 19 Jul, 2017, 20:25 | Judo

A atleta do Benfica não compete desde os Jogos Olímpicos, devido a uma lesão no ombro esquerdo, a que foi operada a 19 de janeiro.



Considerada a melhor judoca portuguesa de sempre, Telma Monteiro lesionou-se no combate de atribuição da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, em agosto do ano passado, frente à romena Corina Caprioriu.



No dia seguinte à cirurgia, necessária depois de o tratamento convencional não ter resultado, a judoca disse querer regressar “mais forte do que nunca”, revelando então que estaria de fora durante “seis meses”.



Telma Monteiro, terceira cabeça de série na categoria de -57kg, entra no ‘tatami’ no sábado, dia em que participam mais 11 atletas portugueses.



Joana Diogo, Maria Siderot e Lorrayna Costa cometem em -48kg, Joana Ramos, medalha de bronze nos Europeus realizados em abril, Leandra Freitas e Mariana Esteves em -57kg, Gonçalo Mansinho em -60kg, Sergiu Oleinic, segundo cabeça de série, e João Crisóstomo em -66kg, e Jorge Fernandes e Luís Carmo em -73kg.



No domingo, é a vez de Yahima Ramirez (-78kg), Anri Egutidze, João Martinho e Diogo Lima (-81kg), e Jorge Fonseca e Célio Dias (-100kg).



As finais das diferentes categorias estão marcadas para as 17:00 locais de sábado (15h00 em Lisboa) e 16h00 de domingo (14h00 em Lisboa).



Ao todo, vão participar 468 atletas de 50 países na prova, tida como de preparação para os Mundiais, que decorrem de 28 de agosto a 3 de setembro, em Budapeste (Hungria).