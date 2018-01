Três centenas de judocas participam no Open de Lisboa feminino

Lusa 25 Jan, 2018, 15:56 | Judo

O evento, que decorre sob organização da Federação Portuguesa de Judo e sob a égide da Federação Internacional da modalidade, foi hoje apresentado em Odivelas, numa cerimónia que contou com a presença da ‘madrinha’ da prova, Telma Monteiro.



Em declarações à agência Lusa o presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, congratulou-se com o facto de a competição regressar a Portugal três anos depois e de permitir que muitos atletas jovens possam competir.



"O objetivo passa por proporcionar ao maior número de atletas portugueses a possibilidade de competir, porque se fosse noutro país muitos não poderiam ir, até pelos preços. Aqui não pagam nada e podem participar. Assim, isto é uma forma de apoio aos próprios atletas", sublinhou.



À Lusa, as judocas nacionais Joana Diogo, Patrícia Sampaio e a luso-cubana Yahima Ramirez, realçaram também o facto de a competição ter lugar em Portugal, o que “ajuda a sentir mais o calor humano”.



“Esta é a minha primeira prova como sénior e tenho as expectativas muito altas. Competir em casa é diferente, porque dá mais oportunidades a quem nos quiser vir apoiar e transmitir carinho e confiança", sublinhou Patrícia Sampaio.



No entanto, a treinadora nacional, Ana Hormigo, alertou para o facto de o apoio do público poder causar, nalgumas atletas, um efeito indesejado.



“Trata-se de um desporto individual, em que os atletas estão debaixo de uma grande pressão. O facto de estarem a ser motivados pode aumentar a pressão e causar uma maior ansiedade. Por outro lado, para outros é muito importante sentir essa motivação extra", apontou a treinadora lusa.



Já a diretora desportiva da União Europeia de Judo, Catarina Rodrigues, destacou o facto de se perspetivar “a prova feminina com maior participação de sempre" e a participação de judocas do Japão, país onde nasceu a modalidade.



Por outro lado, Telma Monteiro manifestou-se confiante numa boa prestação das atletas portuguesas e pediu uma grande adesão do público a esta prova.



“Estarão aqui países muito fortes, como o Japão, mas acredito que a nossa seleção está preparada para conseguir bons resultados, como tem sido habitual, e subir ao pódio. Em termos de organização, temos tido sempre boas organizações. Basta que o público venha ajudar a esta festa", perspetivou a judoca medalhada olímpica do Benfica.



A anfitriã desta competição será a Câmara Municipal de Odivelas, que, através do vereador do Desporto, Paulo César, realçou as mais valias que a competição pode trazer para o município.



"Temos as expectativas elevadas, porque o judo tem uma grande tradição em Portugal e sabemos que vai fazer deslocar aqui, ao nosso pavilhão, não só atletas como também a família e adeptos desta modalidade. Isso ajuda, porque dinamiza o comércio local e é importante para a estratégia económica do município", sublinhou o autarca.



O Open de Lisboa, integrado no ‘European Judo Open Women’, é uma prova pontuável para o ‘ranking’ mundial e antecede o ‘Grand Slam’ de Paris, sendo aproveitado por algumas atletas para fazer a sua preparação para a competição francesa.



Participam nesta competição judocas oriundas do Japão, Rússia, Israel, Espanha, Roménia, Polónia e Canadá, entre outros, com entrada gratuita para o público.