A ver: Catarina Martins promete campanha centrada no programa do BE

No discurso de encerramento, Catarina Martins prometeu uma campanha eleitoral centrada na apresentação do programa partidário, que tem como uma das prioridades a politica de habitação.





A coordenadora do BE recusou "o caminho da intriga", assegurando que vai seguir "o caminho da proposta", sendo o trabalho e o investimento os grandes desafios que vão definir o próximo Governo.





"Não nos dispersamos em jogos de provocações, nunca nos desviamos do que conta: responder por este país", assegurou, num discurso que demorou menos de 20 minutos.



Trabalho e investimento são as "duas áreas que vão ser os grandes desafios que definem um próximo Governo", aquele que vai sair das próximas eleições legislativas.



"No dia 06 de outubro, o voto no BE é o voto que faz acontecer", disse, usando assim o slogan que o partido assume para estas eleições.





Catarina Martins afirmou que "não há quem não saiba em Portugal que tem faltado o investimento onde sobram os problemas", propondo o partido no seu programa eleitoral às legislativas "investimento com critério".



Habitação é bom investimento público

"Querem falar de crises? Falemos de crises. Portugal tem uma grave crise de habitação e portanto se queremos responder ao país vamos responder pelo direito à habitação", atirou.





Referindo-se à proposta eleitoral de um "programa de reabilitação urbana capaz de travar a crise de habitação e colocar 100 mil casas com rendas entre os 150 e os 500 euros", a coordenadora bloquista lembrou que "em Portugal quando se fez, no passado, já há décadas, programas de investimento na habitação, todo ele teve retorno".



"Por esta razão tão simples que quem vive do seu trabalho paga a renda da sua casa, cumpre os seus compromissos. É sempre quem trabalha que cumpre e ao cumprirmos o direito à habitação seguramente estamos a fazer o investimento público mais seguro que se pode fazer neste país", defendeu.



Catarina Martins contrapõe com "o sistema financeiro, onde o Estado já colocou 17 mil milhões de euros que nunca ninguém pagou".



"As pessoas em Portugal pagam a sua renda da sua casa, não fazem como Ricardo Salgado Berardo a dizer que não têm dívidas", apontou.



A líder do BE cita quem diz que "as questões do investimento são muito complicadas, ou que o país não pode mais".



"Agora até Mário Centeno vem dizer que tem que aumentar o investimento. As coisas vão mudando", ironizou, fazendo-se ouvir algumas gargalhadas na plateia montada debaixo de uma tenda no campo de futebol da Escola Artística Soares dos Reis do Porto.





O Fórum Socialismo 2019, a `rentrée` do BE, teve 750 participantes ao longo dos três dias, sendo, segundo a líder, "o maior Fórum Socialismo da história do Bloco de Esquerda".