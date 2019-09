Eleições. Cristas recusa deixar liderança do CDS

"Essa é uma questão que eu não me coloco, eu acho que nós vamos ter um bom resultado", diz a líder do CDS, quando questionada diretamente, em entrevista à Lusa, sobre qual seria a percentagem mínima de votos no seu partido para se manter como dirigente máxima. "A nossa preocupação" - diz - é afirmar "as bandeiras eleitorais" do CDS e "contribuir o mais possível para um bom resultado do centro-direita".



Assunção Cristas declara que vai continuar o seu trabalho intensamente "para que as pessoas percebam quais são as prioridades e por que é que faz sentido votar no CDS (...) porque representa uma visão diferente, alternativa, uma visão de centro-direita para Portugal".