Sócrates. É "insuportável" assistir aos ataques de Costa

António Costa disse esta semana numa entrevista à TVI que os portugueses têm "má memória" das maiorias absolutas, tanto do PSD como do PS. Sócrates reage agora com indignação num artigo de opinião publicado no Expresso, intitulado “Sem ir mais longe”.







“Começa a ser insuportável assistir, sem reagir, aos ataques que o líder do PS faz à história do Partido Socialista e aos anteriores governos socialistas”, começa por dizer José Sócrates. “Sim, não têm boa memória da maioria absoluta do PS nem terão – pelo menos enquanto a direção do PS se mantiver apostada em desmerecê-la, juntando-se, assim, ao discurso de todos os outros partidos que têm óbvio interesse político em fazê-lo”, reforça o antigo primeiro-ministro.





Recordando que essa maioria, conquistada por Sócrates, foi a única que o PS conseguiu em democracia e que conseguiu “em dois anos, tirar o país do défice excessivo em que se encontrava e, no mesmo período, alcançar o maior crescimento económico, verificado nesses anos difíceis (2007)”, continuando a elencar medidas que adotou.







“Para dizer a verdade, nunca pensei que as coisas chegassem a este ponto. Nunca me ocorreu vir a encontrar-me na desconfortável situação de ter de recordar a alguém que o Governo que agora maldiz foi, afinal, um Governo no qual participou”, continua Sócrates, dirigindo-se a António Costa, que foi ministro no seu Governo.







José Sócrates critica a hipocrisia em torno da maioria absoluta. “Também nunca imaginei que alguém pudesse conceber como estratégia para ter maioria absoluta desacreditá-la enquanto solução política”, argumenta.



“Nunca esperei que me atacassem de forma tão injusta, ensaiando, agora, ao que parece, um segundo andamento – a diabolização dos seus próprios governos. Se assim é, e não desejando ir mais longe, aqui fica a minha breve resposta”, conclui Sócrates.