Braga. Serão 780 mil eleitores com 17 candidaturas para eleger 19 deputados

Segundo fonte do Tribunal de Braga, na corrida estão a coligação Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM), PS, Chega, Iniciativa Liberal, CDU, Bloco de Esquerda, Nova Direita, "Nós, Cidadãos", RIR (Reagir, Incluir, Reciclar), PAN (Pessoas -- Animais -- Natureza), Alternativa 21, Alternativa Democrática Nacional, Livre, Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses, Ergue-te, Juntos pelo Povo e Volt Portugal.

No distrito de Braga, nas últimas legislativas, em 2022, o PS conseguiu nove deputados, o PSD oito e o Chega e a Iniciativa Liberal (IL) um cada qual.

Destas quatro forças, PS, IL e Chega repetem os cabeças-de-lista nas eleições antecipadas de 10 de março. Assim, pelo PS volta a concorrer José Luís Carneiro, atual ministro da Administração Interna.

A lista do Chega volta a ser encabeçada por Filipe Melo e a IL repete a aposta em Rui Rocha, que é natural de Braga e que, entretanto, foi eleito presidente do partido.

A Aliança Democrática apresenta como cabeça-de-lista Hugo Soares, que também é de Braga e que é secretário-geral do PSD.

Em 2022, a candidatura do PSD foi liderada por André Coelho Lima, que agora não aparece na lista.

Segundo dados da Secretaria-Geral da Administração Interna, relativos a 16 de janeiro deste ano, o distrito de Braga conta com 780.228 eleitores. Em janeiro de 2022, estavam inscritos 776.539 eleitores.

O distrito de Braga elege 19 deputados, tantos quantos Setúbal. Acima destes distritos, figuram Lisboa (48) e Porto (40).

Composto por 14 municípios, o distrito perdeu 1.670 habitantes na última década, segundo os Censos 2021. No entanto, a capital de distrito ganhou quase 12.000 residentes.

No total, e ainda segundo os Censos 2021, o distrito contava com 846.515 habitantes.

Das 14 câmaras do distrito, nove são detidas pelo PSD ou por uma coligação liderada por este partido, estando as restantes cinco nas mãos do Partido Socialista.