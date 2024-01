Foto: Luís Forra

É um rombo na máquina política de Pedro Nuno Santos. Duarte Cordeiro não quer entrar nas listas do Partido Socialista para as Eleições Legislativas. Abalado pela Operação Influencer, onde é citado pelo Ministério Público, o ainda ministro do Ambiente e braço direito do novo secretário-geral do PS, quer sair dos holofotes da política.