Montenegro não se demite mesmo que PSD não vença legislativas

Em entrevista à CNN Portugal, Montenegro afirma que tenciona recandidatar-se à presidência do PSD, mesmo se perder as eleições de 10 de março.Quanto às eleições regionais dos Açores, o líder laranja confia numa vitória da coligação que está atualmente no poder.A mais recente sondagem da Universidade Católica para a Antena 1, RTP e jornal Público revela que só haverá uma maioria de direita no Parlamento açoriano com o apoio do Chega. Luís Montenegro acredita que está tudo em aberto.