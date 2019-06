Liga das Nações. Suíça reconhece força de Portugal mas quer triunfar

Inês Geraldo - RTP Comentários 04 Jun, 2019, 17:59 / atualizado em 04 Jun, 2019, 17:59 | Liga das Nações Laravel

Petkovic fez a antevisão à partida com Portugal | Reuters

Esta quarta-feira, Portugal e Suíça encontram-se no Estádio do Dragão para disputar a primeira meia-final da Liga das Nações, que ainda conta com a Holanda e a Inglaterra. Petkovic, selecionador helvético, falou sobre a presença de Cristiano Ronaldo e reconheceu que é uma mais-valia para qualquer equipa.





"Ronaldo é sempre uma mais-valia, faz seguramente a diferença sozinho mas Portugal já demonstrou na Liga das Nações que tem uma equipa excelente. Sendo campeão da Europa, também demonstrou que é uma boa seleção e não estou à espera apenas de Ronaldo.





Vladimir Petkovic refletiu também sobre a fase final da Liga das Nações ser jogada em Portugal. Acreditando que se trata de uma vantagem para Portugal, o selecionador suíço afirmou não acreditar que se trata de uma desvantagem para a equipa helvética.





Granit Xhaka, internacional pela Suíça, também falou à RTP e mostrou ser conhecedor da equipa portuguesa. O médio do Arsenal falou de Ronaldo mas destacou a qualidade do restante plantel português, em especial Bernardo Silva.





"Penso que talvez Portugal seja favorito neste jogo, não por muito, já que conhecemos muito bem a seleção portuguesa. Ronaldo é o jogador mais famoso de Portugal, conhecemos a sua qualidade e se estiver em forma será difícil travá-lo. Mas nem tudo tem a ver com Ronaldo, porque têm muitos outros jogadores, como por exemplo, Bernardo Silva".





Portugal e Suíça jogam amanha (quarta-feira, 5 de junho), a primeira meia-final da Liga das Nações, naquela que é a primeira fase final de sempre da competição da UEFA. A partida começa a ser disputada às 19h45, no Estádio do Dragão, e terá transmissão em direto no canal 1 da RTP.