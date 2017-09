Acuña convocado para jogo com FC Barcelona

Lusa 27 Set, 2017, 16:44 | Liga dos Campeões

No sábado, no empate no reduto do Moreirense (1-1), o técnico Jorge Jesus optou por não convocar o argentino, que tinha sido titular em todos os jogos do campeonato, e também na estreia na 'Champions', na vitória em casa do Olympiacos (3-2).



Para o jogo de hoje com o FC Barcelona (19:45), além de Acuña, entram também nos convocados, numa lista de 19 jogadores, Tobias Figueiredo e Podence, saindo, em relação às últimas escolhas, Ristovski, André Pinto e Iuri Medeiros.



O Sporting recebe o 'Barça' depois de ambas as equipas terem vencido os jogos de estreia na Liga dos Campeões: os 'leões' na Grécia e os catalães em Nou Camp diante dos italianos da Juventus (3-0).



O jogo de hoje terá arbitragem do romeno Ovidiu Hategan.





Lista de 19 convocados:



- Guarda-redes: Rui Patrício e Salin.



- Defesas: Jonathan Silva, Coates, Fábio Coentrão, Mathieu, Tobias Figueiredo e Piccini.



- Médios: Bruno Fernandes, Bruno César, William Carvalho, Battaglia, Petrovic, Podence, Acuña e Gelson Martins.



- Avançados: Alan Ruiz, Bas Dost e Doumbia.