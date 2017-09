Adrien de fora dos inscritos do Sporting para a Liga dos Campeões

Lusa 04 Set, 2017, 16:01 / atualizado em 04 Set, 2017, 16:38 | Liga dos Campeões

À exceção de Adrien, todas as principais referências do clube lisboeta integram a lista de inscritos para a principal prova europeia de clubes, na qual o Sporting terá como adversários no grupo D a vice-campeã Juventus, o FC Barcelona e o Olympiacos.



O Sporting anunciou na sexta-feira que chegou a acordo com o Leicester para a transferência do médio internacional português, mas o processo foi concluído fora do prazo e Adrien precisa agora da autorização da FIFA para poder começar a representar o clube britânico.



Além dos 25 futebolistas inscritos na lista A, o Sporting inscreveu também 24 na lista B, composta, maioritariamente, por jogadores que disputam a II Liga portuguesa ao serviço da equipa B do clube 'leonino'.



O Sporting poderá defrontar três jogadores portugueses na fase de grupos da Liga dos Campeões, uma vez que Nelson Semedo, contratado neste defeso pelo Barcelona ao Benfica, e André Gomes integram a lista de inscritos do clube espanhol, tal como Diogo Figueiras no Olympiacos.







Lista de jogadores inscritos pelo Sporting na Liga dos Campeões:



- Guarda-redes: Rui Patrício, Salin, Vladimir Stojkovic (*), Luís Maximiano(*), Pedro Silva (*) e Diogo Sousa (*).



- Defesas: Jonathan Silva, Coates, Fábio Coentrão, André Pinto, Ristowski, Mathieu, Tobias Figueiredo, Piccini, Gonçalo Vieira (*), Tiago Djaló (*), Ivanildo Fernandes (*), Guilherme Ramos (*), Abdu Conté (*), Thierry Correia (*) e João Ricciulli (*).



- Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Bruno César, William Carvalho, Battaglia, Podence, Mattheus, Petrovic, Iuri Medeiros, João Palhinha, Bubacar Djaló (*), Diogo Brás (*), Bernardo Sousa (*), Daniel Bragança (*), Pedro Ferreira (*), Bruno Paz (*), Miguel Luís (*) e Rafael Barbosa (*).



- Avançados: Gelson Martins, Alan Ruiz, Bas Dost, Gelson Dala, Doumbia, Ronaldo Tavares (*), Elves Baldé (*), Nuno Moreira (*), Rafael Leão (*) e Jovane Cabral (*).