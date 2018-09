Ajax, adversário do Benfica, vence AEK Atenas na estreia

Lusa Comentários 19 Set, 2018, 22:22 | Liga dos Campeões

De destacar o ‘bis’ do lateral esquerdo argentino do Ajax, Nicolas Tagliafico, aos 46 e aos 90, o primeiro a surgir à entrada da pequena área a desviar para o fundo das redes um cruzamento do jovem brasileiro David Neres, e o segundo um ‘golo de bandeira’, ao fazer um remate descaído sobre o flanco esquerdo que fez a bola passar por cima do guarda-redes grego.



O outro golo do Ajax foi de autoria de Donny van de Beek, outro jovem médio de 21 anos, que rematou de primeira para o fundo da baliza, sem deixar a bola cair, na sequência de um cruzamento do veterano ponta de lança Jan Huntelaar.



Com este trunfo concludente, o Ajax assumiu provisoriamente a liderança do grupo E da Liga dos Campeões com três pontos, enquanto aguarda pelo desfecho da partida entre o Benfica e o Bayern Munique.



Noutro jogo da Liga dos Campeões, este do grupo F, Shakhtar Donetsk, treinado por Paulo Fonseca, e Hoffenheim empataram a dois golos na Ucrânia, numa partida em que os alemães estiveram sempre na liderança do marcador.



O avançado austríaco Florian Grilitsch abriu o marcador logo aos seis minutos, mas o lateral esquerdo brasileiro Ismaily, ex-Sporting de Braga, repôs a igualdade aos 27, mas os alemães voltariam a marcar ainda antes do intervalo, aos 38, pelo médio norueguês Havard Nordtveit.



O Shakhtar só conseguiu evitar a derrota a oito minutos do final do tempo regulamentar, pelo brasileiro Maycon, após assistência do seu compatriota Marlos.