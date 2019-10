Ajax impedido pela UEFA de vender bilhetes para o próximo encontro europeu fora

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA puniu o Ajax com a proibição de venda de ingressos para o próximo encontro europeu de futebol, devido ao mau comportamento dos seus adeptos.

O clube holandês fica impedido de vender bilhetes para a próxima partida europeia fora de casa, em Londres, diante do Chelsea, em 05 de novembro, da Liga dos Campeões, e vai pagar 50.000 euros pelos distúrbios causados pelos seus apoiantes em Valência, a que se junta ainda uma coima de 18.000 face à conduta imprópria dos jogadores nesse encontro, referente à segunda jornada.

Em comunicado, o órgão disciplinar da UEFA exige que a formação em que atua o português Bruno Varela contacte o clube `che` num prazo até 30 dias para a resolução dos danos causados.

Quanto ao Borussia Dortmund, da Alemanha, foi castigado com uma multa no valor de 29.875 mil euros pelo arremesso de objetos, uso de material pirotécnico e outros danos na vitória (2-0) alcançada na mesma competição frente aos checos do Slavia de Praga, que também foram sancionados em 26.000, por bloquearam as escadas no estádio.

Também em encontro da Liga dos Campeões, na receção vitoriosa (4-3) ao Salzburgo, o campeão europeu Liverpool foi punido em 10.000 pela invasão de campo dos seus adeptos.