Ajax vence Dínamo de Kiev e AEK ganha à tangente

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Ago, 2018, 07:23 / atualizado em 23 Ago, 2018, 07:23 | Liga dos Campeões

Em Amesterdão, a equipa de Erik ten Hag soube controlar a formação ucraniana, que tentou sempre marcar no contra-ataque, e aproximou-se da fase de grupos da "Champions".



O sérvio Tadic ultrapassou van de Beek logo aos dois minutos, tendo este colocado a equipa da casa em vantagem, beneficiando ainda de uma falha do guarda-redes contrário, mas Kedziora empatou num lance de insistência, aos 16.



Os holandeses não perderam o controlo da partida e, aos 35 minutos, o marroquino Ziyech fez o 2-1, num remate colocado que foi desviado por um defesa antes de entrar.



A dois minutos do intervalo, foi Tadic a marcar, desta feita assistido pelo argentino Tagliafico, e o resultado viria a manter-se inalterado até final.



O Ajax, campeão europeu em 1971, 1972, 1973 e 1995, tem pé e meio na próxima fase, tendo de controlar uma vantagem de dois golos na Ucrânia, numa segunda mão marcada para 28 de agosto.



Gregos sofreram







Nulo na Suíça



Na Hungria, o AEK teve de suar para garantir a vitória frente ao Vidi, depois de Bakasetas ser herói e vilão para a equipa da capital grega.A expulsão precoce do veterano Huszti, aos 23 minutos, deixou os húngaros em desvantagem e Klonaridis adiantou os forasteiros aos 34 minutos, a passe de Bakasetas.No segundo tempo, aos 49, foi a vez de o avançado grego marcar, na que era, até então, uma exibição em grande, mas uma entrada dura sobre um adversário, quatro minutos depois, ditou a sua expulsão.Os gregos, que tiveram André Simões a titular e Hélder Lopes a partir dos 82 minutos, acabaram por sofrer para segurar a vitória, com o sérvio Lazovic a reduzir, aos 67 minutos, e abrir a porta à ofensiva húngara, que ainda assim não chegou ao empate.No outro jogo da noite, os suíços do Young Boys e os croatas do Dínamo Zagreb anularam-se num jogo equilibrado, em que Mbabu adiantou a equipa da casa, aos dois minutos, antes de Orsic empatar, aos 40, e dar uma vantagem, pela regra dos golos fora, à formação da Croácia.Na terça-feira, o Benfica cedeu um empate caseiro com o PAOK a uma bola, deixando o conjunto grego em vantagem para a segunda mão, enquanto o PSV Eindhoven venceu por 3-2 em casa do BATE Borisov e Estrela Vermelha e Salzburgo empataram sem golos.