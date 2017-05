Allegri quer Juventus a pensar "como se fosse só um jogo" para bater o Mónaco

Lusa 08 Mai, 2017, 21:14 | Liga dos Campeões

O técnico italiano, de 49 anos, garantiu que o resultado dá à 'Juve' "uma pequena vantagem", mas que a equipa tem de jogar "como se a eliminatória fosse só este jogo", referindo-se à segunda mão, marcada para terça-feira (19:45).



Os campeões italianos, que estão a um passo de garantir o sexto título da 'Serie A' consecutivo, procuram o terceiro cetro europeu, depois de 1985 e 1996, e estão "muito motivados", até porque o Mónaco, de Leonardo Jardim, "não tem nada a perder e vai jogar de forma mais aberta".



"No futebol, tudo pode acontecer", atirou o treinador, em conferência de imprensa.



Na primeira mão, um 'bis' de Higuaín deu a vitória à 'velha senhora' em casa dos monegascos, treinados por Leonardo Jardim e com Bernardo Silva e João Moutinho no plantel.



O defesa central Giorgio Chiellini, um dos capitães de equipa, destacou os "90 minutos cheios de armadilhas" em que o plantel se deve concentrar, sendo que é ainda "prematuro falar de Cardiff", onde será disputada a final.



"As melhores equipas pensam num jogo de cada vez. O nosso foco neste momento está no Mónaco. Se conseguirmos gerir bem o jogo e produzir uma exibição digna da final, aí pensaremos nela", acrescentou.