António Simões está satisfeito mas não deslumbrado

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Ago, 2018, 12:27 / atualizado em 30 Ago, 2018, 12:27 | Liga dos Campeões

O ex-extremo esquerdo dos encarnados, nas décadas de 60 e 70 do século passado, revela que está contente com a exibição da equipa encarnada mas longe de estar deslumbrado. António Simões analisa assim, em declarações à jornalista Cláudia Martins, a passagem pela nona vez consecutiva do Benfica à fase de grupos da Liga dos Campeões.





Agora é tempo de olhar os adversários que o sorteio vai trazer e António Simões prevê grandes dificuldades e explicou que dos potes que hierarquizam os clubes sairá “um muito forte, outro forte e só depois o Benfica”.





O 4-1 em Salónica foi a maior vitória fora do Benfica nas competições europeias nos últimos 26 anos e permite às "águias" estar de novo entre a elite do futebol europeu mas para esta época Simões espera uma melhor imagem sem comprometer o campeonato porque na época passada foi um desastre.Com a entrada na “Champions” foram arrecadados 43 milhões de euros, dinheiro que pode ajudar a comprar novos futebolistas e a manter os melhores do plantel.Mas para António Simões é importante que o dinheiro não seja tudo no clube da "águia" e que a instituição não perca a sua matriz popular, sobre o que é o gosto de ser do Benfica.