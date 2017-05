A sensação desta Liga dos Campeões, o AS Mónaco, defronta esta terça-feira um dos grandes favoritos a vencer a competição. A Juventus inicia esta eliminatória como favorita, depois de ter eliminado o FC Barcelona sem ter sofrido qualquer golo durante 180 minutos. No entanto, do outro lado estará a equipa de Leonardo Jardim que é uma das mais goleadoras da Europa. Duelo de titãs, com destaque natural para o trabalho de Jardim, João Moutinho e Bernardo Silva. A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP, numa parceria com o site de desporto Zerozero.pt.