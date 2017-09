O FC Porto entra esta terça-feira em campo para defrontar o AS Monaco em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A equipa de Sérgio Conceição vai tentar os primeiros três pontos na prova milionária depois da derrota caseira frente ao Besiktas. Para isso, os Dragões terão de derrotar o campeão francês, o Mónaco, liderado pelo português Leonardo Jardim. A equipa do principado empatou na primeira jornada frente ao Leipzig e vai jogar no seu reduto e perante o seu público, com João Moutinho e Falcao a reencontrarem a antiga equipa, pela qual foram campeões em Portugal. A partida tem início às 19h45. Pode seguir o jogo no canal 1 da RTP e seguir as incidências do jogo no site da RTP Notícias. A Antena 1 também transmite o relato em direto. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.