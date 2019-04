Associação de clubes europeus defende "subidas e descidas" na Liga dos Campeões

Lusa Comentários 25 Abr, 2019, 14:44 | Liga dos Campeões

O ‘patrão’ dos italianos da Juventus escreveu uma carta a 232 clubes europeus, na qual defende “jogos europeus com mais qualidade desportiva e num ambiente de maior competitividade”, a todos os níveis.



Uma ideia que aponta para mais jogos entre os clubes de elite na Liga dos Campeões após 2024, período em que termina o modelo definido para as épocas entre 2021 e 2024, e que já prevê na Liga Europa uma redução de equipas e a criação de uma terceira competição.



O dirigente pretende um sistema piramidal, que, defende, dará “continuidade e oportunidade a um crescimento a partir de dentro” e que aplicará, numa perspetiva “dinâmica”, “a subida e descida” de clubes.



Para Agnelli, a entrada na ‘champions’ deverá ser feita com base “no mérito desportivo e não nos privilégios históricos”, adiantando que as competições europeias seriam abertas “a todos – mantendo o sonho vivo”.



O Comité executivo da ECA reunirá em Assembleia Geral extraordinária em 06 e 07 de junho em Malta, numa reunião em que a agenda de trabalho focará as competições de clubes da UEFA após 2024.