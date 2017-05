Atlético Madrid

O dérbi de Madrid vive esta quarta-feira novo episódio que vai decidir o segundo finalista da Liga dos Campeões. Naquele que será o último dérbi do Vicente Calderón, o Atlético de Madrid tenta a missão impossível de recuperar a desvantagem de três golos imposta por Cristiano Ronaldo na primeira mão. Diego Simeone diz acreditar na remontada e espera um Calderón cheio para conseguir alcançar mais uma final. Mas do outro lado está o Real Madrid. A equipa de Zidane goleou os Colchoneros na última semana com três golos sem resposta de Cristiano Ronaldo. Os Merengues esperam um jogo difícil mas apostam num golo forasteiro que facilitará a viagem do Real Madrid até Cardiff, onde vai defrontar a Juventus por mais uma taça da Liga dos Campeões. A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidências no site da RTP e no canal 1 da televisão pública. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.